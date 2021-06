Genève - Les boîtes rouvrent petit à petit mais la fiesta attendra

Contraints par les conditions sanitaires et les délais, plusieurs établissements de nuit sont restés fermés. D’autres ont ouvert à perte et refoulé en masse.

Les strictes conditions d’accès aux boîtes genevoises ont donné lieu à de nombreux refoulements. 20 Minutes / F. Melillo

«Un cadeau empoisonné.» Arnaud Daviaud, directeur du Java Club, est celui qui résume sans doute le mieux le sentiment des exploitants d’établissements de nuit genevois au sortir de ce premier week-end d’ouverture. Car en fait de nouba géante, les boîtes qui avaient décidé d’accueillir leurs premiers clients depuis onze mois se sont retrouvées coincées par les règles édictées par le Conseil fédéral, que le canton avait refusé d’assouplir: ne pouvaient danser que les noceurs titulaires du certificat Covid obtenu grâce à la double vaccination – or, au bout du lac, seuls 10% des 15-29 ans répondaient vendredi à ce critère. Et ce n’est qu’à partir de lundi que les tests PCR et antigéniques négatifs donneront accès au fameux sésame.

Contrôler humainement

Dans ces conditions, et contraints par des délais très courts (la réouverture avait été annoncée mercredi), plusieurs ont préféré temporiser, comme le Chat Noir. «Nous avons ouvert comme bar seulement, vu le bel assouplissement pour les terrasses, afin d’éviter d’avoir à appliquer les filtres sanitaires, explique Guillaume Noyé. Nous désirons savoir exactement comment contrôler, et le faire de la manière la plus humaine possible. Jusqu’à présent, ce n’est pas clair. Nous allons consulter tout le staff pour savoir si on attend encore ou pas, si nous voulons rentrer dans cette logique.» Il ne cache pas non plus que le faible nombre de clubbers susceptibles de répondre aux critères d’accès ne l’a pas encouragé à se précipiter.

Haro sur la «discrimination»

La question des délais et du faible nombre de passeports sanitaires délivrés à ses usagers potentiels a aussi conduit l’Audio à reculer pour mieux sauter. Il n’ouvrira que jeudi prochain. D’autres lieux courus membres du Grand Conseil de la Nuit, qui regroupe les établissements dits alternatifs, sont aussi restés fermés: le Zoo de l’Usine, la Gravière, le Motel Campo, notamment.

Le Village du soir n’a pas non plus ouvert ses portes, en partie par principe. Son directeur, Seb Courage, explique que les conditions édictées par Berne «ne nous mettent pas à l’aise à cause des obligations infligées à la jeunesse et la discrimination qu’elles impliquent». Il juge par ailleurs qu’elles ne sont pas viables d’un point de vue économique et doivent être abrogées «au risque de voir la société se diviser». En l’état, il ne compte pas ouvrir tant que ces règles sanitaires «que plus rien ne justifie» ont cours.

Ouverture à perte

D’autres, comme le Java, ont tenté le coup. Pas vendredi, mais samedi, tablant sur un nombre raisonnable de clients. Pari perdu. «Nous avons malheureusement ouvert à perte», regrette Arnaud Daviaud, qui a recensé 90 entrées, alors que son établissement peut accueillir 600 personnes. «Il s’agissait surtout de gens plus âgés que d’habitude. Les jeunes étaient des exceptions. Heureusement, ce cauchemar se termine demain, avec les tests PCR et antigéniques, car les vaccinés seuls ne sont pas assez nombreux pour remplir nos établissements. On ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral a ouvert alors que l’application Covid n’était pas prête.»

Vendredi, refoulements massifs