BRésil : Les Bolsonaro se virent mutuellement d’Instagram, et la rumeur court

Le président sortant et sa femme ne se suivent plus sur le réseau social, laissant croire à une crise conjugale. Le fils du dirigeant, en froid avec sa belle-mère, a quelque chose à voir dans cette histoire.

Non, Jair et Michelle Bolsonaro ne sont pas au bord de la rupture. C’est du moins ce qu’a affirmé la future ex-Première dame du Brésil. Michelle Bolsonaro a démenti lundi des rumeurs de problèmes avec son mari, battu au second tour de la présidentielle la veille au soir. Les bruits se sont répandus quand des internautes ont constaté dans la matinée que les profils Instagram du président d’extrême droite et de son épouse ne se «suivaient» plus mutuellement.