Genève

Les boni 2019 affectés à la réserve conjoncturelle

Le Grand Conseil genevois cherche ainsi à atténuer les conséquences financières de la crise due à l’épidémie de Covid-19.

Le Grand Conseil genevois a accepté d’affecter les boni de 188 millions de francs des comptes 2019 à la réserve conjoncturelle, afin d’atténuer les conséquences financières de la crise due à l’épidémie de Covid-19. Par 58 oui, contre 33 non, il a adopté un projet de loi en ce sens jeudi soir.

Présenté par le gouvernement, ce projet modifie la loi sur la gestion administrative et financière de l’État. Selon celle-ci, deux conditions doivent être remplies pour alimenter la réserve conjoncturelle: le montant ne peut pas dépasser l’excédent des revenus et les investissements doivent être entièrement autofinancés. Or l’autofinancement était de 96% en 2019.