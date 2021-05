Sponsored - Les bonnes adresses lausannoises d’un parfumeur

La rubrique Lifestyle de «20 minutes», en collaboration avec Suisse Tourisme, vous convie, à travers une série d’articles, dans les plus belles villes du pays en vous laissant guider par ceux qui les connaissent le mieux: les gens du coin. Ils nous présentent leurs endroits préférés. Le premier épisode, publié en avril, nous a entraînés dans le canton du Tessin. Ce mois-ci, le parfumeur Philippe Cart nous parle de Lausanne où se trouve sa boutique, Philippe K.

En plus de l’excursion proposée dans la vidéo en tête de cet article, voici cinq adresses qui agrémenteront votre séjour.

Mode durable chez Foulaz

Marine Desseigne, spécialiste de la slow fashion, tient boutique dans le quartier de Sous-Gare. Chez Foulaz, elle vend ses propres créations ainsi qu’une sélection d’accessoires et de vêtements d’autres créateurs locaux. Les produits s’inscrivent dans le développement durable.

La Jetée de la Compagnie

Il faut aller jusqu’à Vidy pour trouver l’un des spots les plus courus de la capitale olympique. La Jetée de la Compagnie et le Minimum font partie des buvettes les plus cool de Suisse romande. Leur emplacement, au bord du lac Léman, invite à lézarder au soleil ou à prendre l’apéro à une des tables si convoitées (réservation fortement conseillée).

JSBG Store

La rue des Deux-Marchés, à deux pas de la place de la Riponne, est un coin qui mérite le détour. À côté du bistrot La Couronne d’Or se trouve le concept store de Jorge Guerreiro. Cette boutique, nommée JSBG Store, propose une excellente sélection de vêtements, d’accessoires de mode et de pièces design. Tout est Swiss made.

Coffee Page

Café et librairie. Tel est le concept de Coffee Page, une bonne adresse située dans le centre-ville. On consomme un café sur place (dès lundi 31 mai) ou, comme il n’y a pas de terrasse, on peut emporter ses consommations dans le parc un peu plus loin, la promenade Jean-Villard-Gilles.

Le Flon

Hôtel Moxy Lausanne Hôtel Moxy Lausanne Suisse Tourisme / P. Waterton

C’est le quartier le plus animé. On y trouve toutes sortes de boutiques et de restos. Les Garages sont un regroupement de magasins alignés sur la rue des Côtes-de-Montbenon. Et si vous cherchez un bel hôtel, allez au Moxy!