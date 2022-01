Hockey sur glace – Les bonnes intentions n’ont pas suffi face au patron fribourgeois

Si FR Gottéron a bien été le plus convaincant dans son argumentaire offensif en début de rencontre (20 frappes comptabilisées lors de la période initiale), il a néanmoins peiné à trouver des espaces dans une arrière-garde locale peu disposée à céder du terrain trop rapidement. Et puis la chance, en cette 17e minute de jeu, n’a pas accompagné Ajoie qui a pu, pour la première fois de la saison, aligner un joueur étranger de plus que son opposant (David Desharnais étant malade). Car la réussite attribuée à Sandro Schmid est en réalité un improbable but contre son camp de Jérôme Leduc.