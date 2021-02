Vous les reconnaîtrez à leur teint écrevisse et à leur large sourire au sortir de l’eau. Qui ça? Les adeptes de la baignade hivernale. Ils sont de plus en plus nombreux à faire le grand saut. Loin d’être une pratique complètement givrée, nager dans l’eau froide serait bénéfique pour la santé. «Cela renforce les systèmes immunitaire, vasculaire et neurovégétatif et stimule la circulation sanguine», explique le docteur Mathieu Saubade, chef de clinique du service de médecine du sport du CHUV au site lematin.ch. En plus de raffermir la peau, ce coup de fouet active la production de dopamine et d’endorphines, contribuant ainsi à réduire l’anxiété. La plupart des adeptes notent des effets positifs sur leur humeur et disent tomber moins souvent malades qu’auparavant.

Euphorisante et addictive, cette pratique n’est cependant pas pour tout le monde. On la déconseille, par exemple, aux personnes souffrant de pathologies cardiaques. Et pour les autres, une règle d’or: une minute d’immersion au maximum par degré. Si l’eau est à sept degrés, la température moyenne du Léman au mois de février, on n’y reste donc pas plus de sept minutes afin d’éviter l’hypothermie.