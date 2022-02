Ecole à Zurich – Les bonnes réponses figuraient en gras sur les copies de l’examen

École à Zurich : Les bonnes réponses figuraient en gras sur les copies de l’examen

Des étudiants d’une Haute École de Zurich ont eu l’agréable surprise de constater que certaines questions à choix multiple d’un examen avaient déjà trouvé réponse.

Imaginez que vous passez un examen sous forme de questions à choix multiple et que les bonnes réponses soient déjà indiquées sur votre copie. Le pied non? Eh bien, c’est ce qui vient d’arriver à des étudiants en économie de la Haute École zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). En passant leurs examens de fin de module, ils ont eu l’agréable surprise de constater que les réponses correctes de quatre exercices sur 36 étaient très légèrement plus foncées que les autres!