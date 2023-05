Test: Les bonnes surprises, ça ne dure jamais très longtemps

Jeu de construction et de brigandage à la première personne dans un univers post-­apocalyptique, «Meet Your Maker» permet à des survivants de piller les niveaux conçus par les joueurs, seul ou en coopération. Et avec les ressources glanées lors des expéditions, on peut créer à son tour son propre labyrinthe avec plus ou moins de trappes et de gardiens afin de protéger son trésor. Avec ce concept fort intéressant, Behaviour Interactive Inc. fait mouche grâce à son gameplay précis alternant entre attaques à distance et au corps-à-corps pour se défaire des traquenards élaborés par des esprits bien tordus. Et on s’amuse à bâtir une forteresse imprenable pouvant potentiellement rendre fous certains brigands en herbe.