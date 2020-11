Fin août, la commune de Lancy distribuait une quinzaine de milliers de carnets de bons, d’une valeur globale de 20 fr, à faire valoir dans les commerces locaux. Trois mois après, alors que l’opération se termine, plus de 15’500 bons de 5 fr ont été encaissés auprès de 46 commerces, pour un total de plus de 78’000 fr., a indiqué la municipalité lundi. Au total, se sont 25% des bons qui ont été utilisés. Si la possibilité de participer avait été offerte à 162 enseignes, seules 46 se sont inscrites. Parmi elles, 16 restaurants, 4 boulangeries et tea-room, 4 fleuristes et 8 salons de coiffure. Selon la commune de Lancy, malgré le confinement de novembre, ces commerces ont reçu des clients jusqu’au dernier jour de novembre. Les 320’000 fr. de budget dédiés à cette opération avaient été votés par le Conseil municipal.