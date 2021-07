Trafic - Les bouchons au tunnel du Gothard sont énormes

Les départs en vacances en Suisse et en Europe engendrent une fois de plus de gros bouchons au tunnel du Gothard. Samedi matin, la longueur de la colonne de voitures allait en s’amplifiant. Vers 6h, elle atteignait 14 km à l’entrée nord du tunnel, selon le TCS. Les automobilistes devaient compter sur un temps d’attente de 2 h 19.

Le TCS recommande aux automobilistes qui partent en vacances pour le sud d’éviter le tunnel et d’emprunter la route du St-Bernard, que ce soit le col ou le tunnel. Voire le tunnel du Mont-Blanc depuis le bassin genevois. Quant aux véhicules qui proviennent du Plateau, le TCS rappelle qu’il est également possible de passer par le col du Simplon, voire les cols de la Furka et du Nufenen ou même l’Oberland bernois.