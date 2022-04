Vacances de Pâques : Les bouchons se forment à nouveau au Gothard, mais côté sud

Les vacanciers commençaient lundi à rentrer du long week-end pascal. Une colonne de voitures de 3 km s’est déjà formée à l’entrée sud de l’ouvrage vers 10h.

C’est reparti pour les bouchons au Gothard! Après les départs en vacances au Tessin et en Italie qui ont provoqué d’énormes colonnes de véhicules vendredi et jeudi déjà, c’est lundi dans le sens du retour que le trafic s’intensifiait. À 10h, le TCS notait déjà une queue de 3km à l’entrée sud du tunnel. Soit un retard de 35 minutes pour passer l’ouvrage.

Le trafic était dense aussi à la douane de Chiasso. En revanche, les voitures roulaient normalement sur l’axe du San Bernardino. Mais le trafic devrait aller en s’intensifiant. Viasuisse a en effet indiqué s’attendre à d’importantes perturbations dans le sens des retours pour ce lundi de Pâques entre 12h et 21h. Pour éviter une longue attente, il était conseillé de traverser le tunnel du Gothard, tôt le matin ou le lundi soir après 22h.

L’Office fédéral des routes avait de son côté indiqué s’attendre à des rentrées sur l’axe sud-nord tard dimanche soir déjà. Et en effet, le TCS a annoncé des bouchons jusqu’à 4km toute la soirée dimanche, avec des retards de 50 minutes parfois.

Vendredi, la colonne de voitures à l’entrée nord du Gothard a frôlé son record historique avec une longueur de 22km entre 13h et 14h. Les plus longues files devant le tunnel ont jusqu’ici été mesurées à la Pentecôte en mai 1999 et également à la Pentecôte en mai 2018. Dans les deux cas, la queue avait atteint 28 km de long.