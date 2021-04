Gel en France : Les bougies antigel ravivent la flamme d’une ciergerie

Une ciergerie du Puy-en-Velay limite ses pertes liées à la pandémie en produisant des bougies destinées à protéger les cultures du gel qui a touché une large partie de la France.

Seaux de paraffine

Les seaux de paraffine de six litres produits au Puy sont distribués à travers plusieurs réseaux de magasins revendeurs, principalement dans le sud-est du pays et la vallée du Rhône mais aussi en Bourgogne, dans le Val-de-Loire et dans le Bordelais. Les acheteurs les paient autour des 10 euros l’unité. «J’avais prévu d’arrêter mi-mars et j’ai relancé ma production d’abord jusqu’à Pâques et là on ira jusqu’aux Saints de Glace (entre le 11 et le 13 mai)», affirme le PDG.