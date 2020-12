Quand Tiffany and Co., Dior ou Swarovski flirtent avec notre Noël, le résultat est forcément très chic.

Les marques l’ont bien compris: investir les placards ne suffit pas. Ce qu’elles recherchent? Proposer une expérience qui dépasse celle du vêtement ou de l’accessoire purs en investissant nos intérieurs. C’est pourquoi plusieurs d’entre elles ont lancé leur ligne de décoration et proposent même des boules de Noël.

Dior

La directrice de Dior Maison, Cordelia de Castellane, a imaginé une décoration de Noël chic et poétique. Une collection pleine de couleurs, inspirée par les «Luminarie», ces architectures lumineuses. Parmi les assiettes et les verres en cristal, on retrouve un set de quatre boules de Noël. Ornées de motifs peints à la main, elles rendent hommage aux codes emblématiques de la Maison Dior, comme la toile de Jouy.

Set de 4 boules de Noël, 500 fr. Dior Maison Dior Maison Dior Maison

Tiffany & Co.

La marque chouchou d’Audrey Hepburn dans le film culte «Breakfast at Tiffany’s» propose des boules de Noël depuis plus de cinquante ans. Les designers de la marque de joaillerie puisent leur inspiration dans les motifs iconiques de la Maison et les thèmes classiques de l’hiver, comme le bonhomme de neige et l’étoile de Noël.

Boule décorative Flocon de neige en cristal Tiffany Blue®, 90 fr. Tiffany & Co. Pingouin décoratif en porcelaine., 140 fr. Tiffany & Co. Ornement décoratif en cristal Tiffany Blue®, 90 fr. Tiffany & Co.

Atelier Swarovski

La célèbre marque propose un large choix de boules de Noël. On y retrouve aussi bien des modèles fantaisie que graphiques, à l’image de ceux imaginés par l’architecte Daniel Libeskind. Pour sa collection, l’américain s’est inspiré de l’étoile qu’il y a créée en 2018 pour le sapin du Rockefeller Center à New York, en collaboration avec Swarovski. Résultat: des boules aux lignes pures et lumineuses.