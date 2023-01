Canton de Neuchâtel: Les bouquetins épargnés par le loup au Creux du Van

Colonisation sous surveillance

Aucune attaque d’animaux de rente n’ayant été relevée dans le canton, la présence du prédateur ne nécessite pour l’instant aucune prise de mesures particulières. Toutefois, Neuchâtel se prépare à une colonisation de plus grande ampleur de son territoire par le loup. Un diagnostic visant à identifier les secteurs vulnérables et les mesures à mettre en œuvre est en cours. Il sera achevé dans le courant de cette année. But de l’opération: protéger le mieux possible le bétail, plus particulièrement si une meute devait se former et battre la campagne neuchâteloise.