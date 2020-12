Marchés : Les Bourses européennes attendent l’accord sur le Brexit

En attendant un accord post-Brexit qui pourrait tomber dans les prochaines heures, les bourses européennes sont restées atones aujourd’hui.

Les Bourses européennes ont connu une journée très calme jeudi pendant que les tractations commerciales entre Londres et Bruxelles se poursuivaient après une nuit entière de pourparlers concentrés sur la pêche.

