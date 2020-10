La seconde vague douche le moral des économistes

La seconde déferlante de contaminations au Covid-19 qui s’abat sur le Vieux continent a significativement péjoré les projections des économistes et analystes pour l’évolution de l’économie helvétique sur les six prochains mois. L’indicateur CS CFA publié mercredi par Credit Suisse a chuté de près de 24 points à 2,3 points, caressant désormais le seuil de récession.

La Suisse subit ainsi en septembre la plus sévère dégringolade parmi les régions couvertes par la CFA Society. La zone euro a abandonné 18,5 points et les Etats-Unis 17,5. La Confédération partait toutefois de plus haut et a pu éviter de sombrer en territoire négatif, notent les auteurs de l’étude. La Chine, avec 21 points, demeure l’unique pays à afficher un optimisme résolu.