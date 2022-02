Economie : Les Bourses mondiales rebondissent au lendemain de la chute liée à l’Ukraine

L’environnement de marché reste incertain et dépendant de l’évolution de l’invasion russe de l’Ukraine.

Rebond boursier

Les places européennes ouvraient dans le vert, après avoir perdu autour de 4% la veille. Paris rebondissant de 0,91%, Londres de 1,47, Francfort de 0,62% et Milan de 0,30% vers 08h35 GMT. Après avoir perdu plus de 30% jeudi, la Bourse russe remontait de 20%. Wall Street avait lancé la tendance jeudi: malgré une ouverture en nette baisse, les trois indices principaux ont fini en positif, le Dow Jones prenant 0,25% et le Nasdaq plus de 3%. L’Asie a suivi: Tokyo a repris 1,95% vendredi, mais son bilan de la semaine reste négatif (-2,4%). Shanghai a gagné 0,63% mais Hong Kong a cédé 0,59%.