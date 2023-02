Consommation : Les bouteilles de Coca-Cola font à nouveau 5 dl, et au même prix

Les bouteilles de Coca, qui ne faisaient plus que 4,5 dl, ont retrouvé leur volume d’antan. Coop et la firme américaine sont parvenus à un accord après une bataille de 4 ans.

Tous les fans de Coca-Cola avaient râlé en 2019. La firme américaine avait imposé une hausse des prix en Suisse avec une astuce bien connue: réduire le contenu mais pas le prix. À la place des bouteilles de 5 dl, elle avait décidé de ne liver plus que des formats 4,5 dl, au même tarif de 1,35 franc l’unité. Bonne nouvelle: la bouteille de 5dl a fait son retour. Mieux: au même prix qu’avant. Un accord a été trouvé entre la Coop et Coca, après une bataille de près de quatre ans, relatent les journaux de CH Media et la NZZ.