Sri Lanka : Bouteilles de gaz interdites à la vente après une série d’explosions

Ces dernières semaines, plus de 100 explosions dues au gaz de cuisine ont été répertoriées par la police.

Litro, la compagnie publique du gaz, a été accusée d’augmenter la proportion de propane, plus volatil, dans ses bouteilles, le butane étant plus cher.

Des représentants des consommateurs ont accusé Litro, la compagnie publique du gaz d’augmenter la proportion de propane, plus volatil, dans ses bouteilles, le butane étant plus cher. Litro nie de tels agissements et désigne des installations mal entretenues et des plomberies défectueuses comme origine des explosions.