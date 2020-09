«Le changement de propriétaire et les conditions générales opaques ont terni la réputation de Paypal», explique Jean-Claude Frick, expert Numérique chez Comparis. Keystone

Pour la troisième année consécutive, tous les acteurs Internet enregistrent une baisse du niveau de confiance que leur accorde la population suisse quant à leur gestion des données clients. Seuls les réseaux sociaux professionnels et les sites de rencontre font figure d’exception. Les boutiques en ligne accusent le recul le plus marqué. C’est ce que révèle l’édition 2020 du rapport «Sécurité des données et confiance» réalisé par comparis.ch.

Les boutiques en ligne mises à mal

Le recul de la confiance le plus marqué concernant la gestion des données est enregistré par les boutiques en ligne, et ce malgré l’explosion du shopping en ligne constatée pendant le semi-confinement. Sur une échelle de 1 à 10, la confiance est passée de 5,7 en 2018 à 5,1 en 2019. Cette année, la note n’est plus que de 5,0. « À partir du moment où vous cherchez ou achetez un produit sur Internet, vous recevez sans arrêt des publicités sur des produits similaires. Le traçage permanent des utilisateurs fait pression sur le niveau de confiance témoigné à l’égard des boutiques en ligne », explique Jean- Claude Frick, expert Numérique chez Comparis.

Les mauvaises réputations de Tinder et Paypal

Les plateformes de rencontre cristallisent aussi les critiques et se retrouvent out en bas de l’échelle de confiance. En 2018, Tinder Suisse avait reçu la note de 3,4, en 2020, cette valeur est passée à 3,5… Depuis trois ans, les banques obtiennent les meilleures notes dans l’enquête, même si elles connaissent aussi une baisse de confiance avec une note qui est passée de 7,2 à 7. Elles sont suivies par les autorités dont l’évaluation en 2020 est de 6,8.

Tinder est une application qui permet de faire des rencontres. Keystone