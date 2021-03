Bâle : Les boutiques hors taxes Dufry dans le rouge vif en 2020

Le groupe bâlois a vu son chiffre d’affaires s’effondrer de 71,1% en 2020 sur un an. Mais il reste optimiste sur une reprise de ses activités, avec près de 55% de ses points de vente ouverts fin février.

Les boutiques de Dufry, ici celle de l’aéroport international Denpassar de Bali en 2017, sont loin d’un retour à la normale. REUTERS

Le plongeon brutal du trafic aérien et du tourisme mondiaux en 2020 aura eu un immense impact sur Dufry. Le spécialiste bâlois des boutiques hors taxes a annoncé mardi un chiffre d’affaires annuel de 2,56 milliards de francs, en chute de 71,1% par rapport aux 8,85 milliards enregistrés en 2019. Cela s’est traduit par une perte nette de 1,66 milliard en 2020, contre un bénéfice de 349 millions l’année précédente. La dette nette de l’entreprise s’est creusée à 3,34 milliards, soit 242 millions de plus en un an.

«J'ai constaté un profond engagement émotionnel et une forte détermination de la part de tous nos employés à surmonter cette situation difficile», a déclaré Julián Díaz, CEO de l’entreprise cité dans le communiqué. «Cette attitude positive et ce dévouement nous ont permis à la fois d'adapter très rapidement l'entreprise au nouvel environnement de marché et de réaliser des économies importantes et durables, préparant ainsi notre organisation à la reprise et au-delà.» La société, qui s’était fixé des réductions de coûts de 1 milliard de francs en 2020, a en effet dépassé cet objectif, avec 1,31 milliard d’économies.

Le groupe indique également que près de 55% de ses magasins étaient ouverts fin février, y compris l’inauguration réussie, via un partenariat, d'une opération hors taxes stratégiquement importante à Hainan, en Chine. Le patron de Dufry estime que son entreprise «est bien positionnée» désormais pour profiter de la reprise et de l'accélération de la croissance. La société espère réduire ses coûts fixes de 400 millions cette année et indique toujours être en négociations pour faire baisser les prix de ses loyers au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie.