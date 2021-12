Jeux olympiques de Pékin - Les boycotts se multiplient avant les JO de Pékin

Aucune délégation américaine, britannique ou australienne ne sera présente aux Jeux olympiques de Pékin. Les trois pays ont annoncé leur boycott diplomatique de ces JO d’hiver, qui débutent le 4 février prochain. Le Premier ministre australien Scott Morrison a confirmé que ses athlètes seraient bel et bien présents. Les États-Unis ont également insisté sur ce point. «Les athlètes du Team USA ont notre total soutien. Nous serons derrière eux à 100% en les encourageant depuis la maison», a indiqué Jen Psaki, secrétaire de presse de la Maison-Blanche. L es grands absents? C e sont le s représentants du pays , qui forment la délégation officielle.

Le Royaume-Uni a pris la même décision, et l’a communiquée dans la foulée de l’Australie mercredi à travers Boris Johnson. Le Premier ministre britannique met en cause le respect des droits humains. «Nous soulevons régulièrement ces sujets auprès des Chinois et je l’ai fait moi-même auprès du président Xi quand je lui ai parlé récemment», a-t-il déclaré. Au centre des conflits: le traitement des Ouïghours et autres minorités turcophones.