«Les Bracelets rouges» aura une saison 4

La troisième saison de la série, qui se terminera le 20 avril, devait être la dernière, mais TF1 a changé d'avis.

La Une n'a pas très envie de lâcher l'une de ses séries qui fait le plus d'audience. Selon Allociné , «Les Bracelets rouges», qui raconte le quotidien d'adolescents malades hospitalisés, ne s'arrêtera finalement pas avec la troisième saison. D'après le site français, TF1 a pour projet de réaliser une saison 4, mais avec de nouveaux personnages.

Il faudra donc bien dire au revoir à Clément, Thomas, Medhi et leurs compagnons d'infortune. Réalisateur de la saison 3, Nicolas Cuche a confirmé que de nouveaux épisodes étaient prévus. Selon lui, les futurs héros seront plus jeunes et ils auront des pathologies différentes de leurs prédécesseurs. Il se pourrait cependant que des adolescents des trois premières saisons viennent leur rendre visite.