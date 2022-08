Genève: Les braqueurs de Bon Génie à l’ombre pour des années

Regard froid du prévenu principal, vide chez son voisin de droite et embué pour le troisième comparse de la bande, à l’énoncé du verdict. Vendredi, le Tribunal correctionnel a condamné les auteurs du braquage raté du magasin Bon Génie, en 2018, à des peines fermes. La trentaine ou presque, ils ont été reconnus coupables de tentative de brigandage qualifié, notamment.

Genevois au casier judiciaire chargé et cerveau de l’opération, M. a écopé de 7 ans et 3 mois (sous déduction de 1179 jours déjà passés derrière les barreaux). Le deuxième larron - O., un Français - a pris 4 ans. Le dernier comparse, F., de nationalité suisse – aussi jugé pour plusieurs autres délits sans lien avec l’affaire -, a récolté 4 ans et 2 mois de prison.