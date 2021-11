France : Les braqueurs de Kim Kardashian renvoyés aux assises

Douze personnes sont renvoyées aux assises pour «vol avec arme commis en bande organisée» survenu en octobre 2016. La victime était la star américaine.

Elles seront jugées notamment pour «vol avec arme commis en bande organisée», «enlèvement et séquestration» ou «association de malfaiteurs» criminelle, en récidive le plus souvent.

Les braqueurs avaient emporté plusieurs bijoux en diamant et en or, dont une pierre de 18,88 carats. Montant total du préjudice: plus de six millions d’euros, selon l’ordonnance de mise en accusation consultée par l’AFP.