France : Les braqueurs d’un prince saoudien dans l’attente de leur verdict

Le procureur a requis des peines allant de 5 à 12 ans de prison pour les braqueurs présumés. Sur les sept accusés, un seul a avoué une implication dans les faits.

Les sept hommes soupçonnés d’avoir participé au braquage du convoi d’un prince saoudien en août 2014 et jugés devant la cour d’assises de Paris depuis le 4 mai seront fixés sur leur sort ce mercredi.

«Je suis un voleur de voiture. Je n’ai jamais été un braqueur. Je n’ai jamais eu d’arme de ma vie et d’ailleurs je ne les aime pas», avait-il affirmé lors de son audition la semaine dernière.

Les sept accusés encourent jusqu’à trente ans de prison pour «vol avec arme en bande organisée» et «association de malfaiteurs».

Attaque en BMW volées

Le soir du 17 août 2014, le prince, en villégiature depuis plusieurs jours à l’hôtel George-V à Paris, décide de quitter la capitale pour rejoindre l’aéroport du Bourget. Sa berline quitte le palace accompagnée d’une douzaine d’autres limousines. En tête du cortège: un monospace Viano transportant les effets du prince dont plusieurs montres de valeur, des bijoux ainsi que 250’000 euros et 300’000 dollars en espèces.

Quand le monospace arrive à la hauteur de la Porte de la Chapelle, dans le nord de Paris, deux BMW volées bloquent le véhicule. Des hommes armés et cagoulés menacent les trois occupants et s’emparent du monospace.

Les braqueurs relâcheront les trois occupants du Viano, sains et saufs, peu après. Le monospace et les deux BMW seront retrouvés vides et incendiés en Seine-et-Marne, dans la banlieue est de Paris.