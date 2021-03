Le voile se lève sur les braquages d’armureries perpétrés en Suisse cet automne. Ce vendredi matin, «20 Minutes» faisait état de l’interpellation, en début de semaine en région lyonnaise (F), de vingt-quatre suspects mis en cause dans une vaste enquête portant sur des attaques de magasins d’armes. Il s’avère en fin d’après-midi, alors que dix prévenus ont été présentés durant les journées de jeudi et vendredi au juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Lyon (F), que ces actes de banditisme ont notamment été perpétrés dans les cantons de Bâle-Campagne et d’Argovie. Au cours de ces larcins commis sur sol helvétique, plus de 170 armes à feu ont été dérobées.