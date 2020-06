Les Breuleux (JU)

Les braqueurs identifiés grâce aux traces ADN

Trois hommes et deux femmes ont été interpellés en France. Ils sont suspectés d’avoir essayé de braquer une banque Raiffeisen dans le Jura.

En février dernier, deux hommes armés avaient menacé une employée de la banque Raiffeisen, aux Breuleux. Ils voulaient qu’elle leur ouvre le distributeur automatique pour en voler le contenu. Mais la femme était parvenue à s’enfermer dans un local sécurisé et les malfrats étaient repartis bredouilles. De plus, c’est à bord d’une voiture volée à Lyon (F) la veille qu’ils avaient pris la fuite. Le véhicule avait finalement été retrouvé abandonné dans le Doubs, explique « Arcinfo », qui tient ses informations de source policière.

Grâce aux traces ADN que les braqueurs ont laissées derrière eux, les soupçons se sont très vite portés sur deux hommes, originaires de la Drôme, connus des services de police et, pour l’un d’eux, recherché pour l’exécution d’une peine de prison de 3 ans. Une surveillance a été mise en place et elle a débouché sur leur arrestation, en compagnie de deux femmes et d’un complice, mardi de la semaine passée à Péage-de-Roussillon. Les deux femmes ont été rapidement relâchées, mais les trois hommes ont été déférés au Parquet de Lyon vendredi matin en vue d’une inculpation. Selon la police, il s’agit d’une équipe très mobile qui sévissait un peu partout dans le territoire, bien que majoritairement dans la région Rhône-Alpes.