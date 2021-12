Football - Les braqueurs sont tombés sur un joueur «très en forme»

Le site britannique s’est procuré une vidéo issue d’une caméra de surveillance placée dans le garage du joueur. Et ce qu’on y observe fait froid dans le dos: Gabriel parque sa voiture au retour d’une soirée quand, soudain, il voit débarquer devant lui deux individus masqués et cagoulés. L’un d’eux, équipé d ’ une batte de baseball, exige les clés du véhicule, le téléphone du Brésilien ainsi que sa montre. Ce dernier s’exécute avant que son vis-à-vis ne se jette sur lui pour lui asséner plusieurs coups. Gabriel ne s’est pas laissé faire et a provoqué la fuite des agresseurs, ramassant au passage un chapeau.