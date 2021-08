Les Brico+Loisirs de Coop deviendront des Jumbo

Coop mise sur la marque Jumbo pour ses magasins de bricolage et de jardinage.

Le rachat de Jumbo au groupe Manor par Coop se concrétise après l’aval de la Commission de la concurrence (Comco). Les enseignes Jumbo et Brico+Loisirs vont désormais fusionner et poursuivront leurs activités sous le nom de Jumbo.

Selon un communiqué diffusé vendredi, Coop entend ainsi «allier la compétence de Jumbo sur le marché du bricolage à l’offre de produits durables et d’articles pour le jardin et les loisirs créatifs de Brico+Loisirs». Jumbo deviendrait ainsi le No 1 du marché suisse du bricolage.