Rumeurs : Ils pensent que tirer la chasse de nuit est interdit en Suisse

Une rumeur absurde circule dans les médias étrangers à propos de notre pays. Il serait interdit de faire couler l’eau des WC de nuit en Suisse. L’info n’est restée qu’un temps en ligne et a depuis disparu.

«En Suisse, si l’on souhaite aller aux toilettes la nuit dans son appartement, la règle est la suivante: chasse d’eau interdite!» C’est ce que le quotidien allemand «Bild» a indiqué mardi avec sérieux dans un article intitulé «Die irrsten Vorgaben der Welt» (Les directives les plus folles du monde). Ce texte semble repris d’un article du «Daily Mail» anglais faisant état des 21 lois les plus bizarres au monde et où il est fait mention d’une interdiction de tirer la chasse d’eau après 22 heures!