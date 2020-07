Londres

Les British invités à maigrir pour échapper au Covid-19

Le Royaume-Uni encourage la population à mener une vie plus saine pour lutter contre le virus.

Le plan préconise l’interdiction de la publicité pour la malbouffe à la télévision et en ligne avant 21 heures, quand les enfants sont le plus exposés, ainsi que la promotion de cette nourriture malsaine dans les supermarchés. Les restaurants et les chaînes à l’emporter de plus de 250 employés devront par ailleurs détailler le nombre de calories dans leurs menus, alors que le gouvernement avait annoncé deux semaines auparavant qu’il allait prendre en charge une partie de l’addition des repas pris au restaurant. Outre une expansion des branches du système national de santé consacrées à la perte de poids, les médecins seront aussi encouragés à prescrire de l’exercice, notamment des sessions de vélo.