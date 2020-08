Hockey sur glace : Les Bruins à une défaite de l’élimination

La franchise de Boston, pourtant finaliste de la Coupe Stanley 2019, est menée 3-1 dans sa série par le Tampa Bay Lightning. Les Islanders et les Golden Knights ont pris l’avantage.

Dans la Conférence Est, les Islanders de New York ont de leur côté repris l'ascendant 2-1 dans la série face aux Flyers. Tyler Pitlick a marqué le premier but de la rencontre pour Philadelphie, avant que Matt Martin et Leo Komarov ne redonnent l'avantage à New York, un avantage confirmé au troisième tiers-temps par un but d'Anders Lee, lors d'une période de supériorité numérique.