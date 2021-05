Basketball : Les Bucks d’Antetokounmpo valident leur ticket pour les play-offs

Grâce notamment aux 36 points et 12 rebonds du géant grec, Milwaukee s’est imposé 124-118 contre Brooklyn et disputera les séries de NBA.

Irving et Durant n’ont pas suffi

Les Suns en tête à l’Ouest

Devin Booker, auteur de 31 points, six rebonds et cinq passes, a bien aidé les Suns, qui avaient déjà assuré leur place pour les play-offs.

Mais les désormais leaders de la Conférence Ouest ont été poussés dans leurs retranchements par Cleveland, qui ne jouait pourtant que pour la fierté après avoir été mathématiquement éliminé de la course aux play-offs 24 heures plus tôt.

Un partiel 15-0

Chris Paul a fait un bon match pour les Suns, avec 23 points, 16 passes et six rebonds, contre 22 points pour son partenaire Mikal Bridges. Isaac Okoro et Collin Sexton ont de leur côté inscrit respectivement 32 et 29 points pour Cleveland.