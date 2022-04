Basketball : Les Bucks et le Heat y sont presque, les Hawks au bord du précipice

Milwaukee et Miami, vainqueurs à Chicago et Atlanta, se sont rapprochés des demi-finales de la Conférence Est, dimanche lors des play-off NBA. De retour au jeu, Clint Capela est resté en retrait.

Giannis Antetokounmpo, en mode MVP avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes, une solide adresse derrière l’arc (51,5%) et une défense appliquée ont illustré la supériorité des Bucks, qui ont disposé (119-95) des Bulls, pour mener 3-1 dans leur série. En l’absence de Khris Middleton (genou), Jrue Holiday (26 points, 7 passes) a été un relais efficace et le remplaçant Grayson Allen un facteur X bienvenu, avec un 6/7 à longue distance (27 points, 3 interceptions).