Basketball : Les Bucks prennent le large contre le Heat

Milwaukee a écrasé Miami, finaliste de la saison passée, pour mener deux victoires à zéro dans leur série du 1er tour des play-off de NBA, lundi.

Il n’y avait qu’à voir la mine déconfite de leur président Pat Riley derrière son masque en tribunes, pour comprendre à quel point les Floridiens sont passés à côté de ce match No 2, en défense notamment. «C’est une équipe très forte à l’entame des matches. Celui-ci nous a rapidement échappé des mains», a convenu l’entraîneur Erik Spoelstra.

Le mérite en revient à Milwaukee, qui a délivré certainement sa première période la plus aboutie de la saison, achevée sur le score de 78-51, dont 15 paniers à trois points (sur 29 tentés), record de franchise en prime.

Ballon de foot…

Au final, la franchise du Wisconsin, en quête d’un deuxième sacre NBA 50 ans après la première bague glanée par les légendaires Lew Alcindor – futur Kareem Abdul-Jabbar – et Oscar Robertson, a planté 22 banderilles à longue distance, dont six par l’étonnant Bryn Forbes, particulièrement rentable en sortie de banc (22 pts).

Dans ces conditions favorables, Giannis Antetokounmpo n’a eu aucun mal à faire parler sa puissance (31 pts, 13 rbds, 6 passes, 2 interceptions), malgré deux vilains plaquages, certes sans dommages, infligés au 3e quart-temps par Trevor Ariza et Nemanja Bjelica, qui se sont manifestement trompés de sport. En se relevant la deuxième fois, le «Greek Freak» a lui confondu ballons de basket et de foot, et réalisé une petite série de jongles pour s’amuser, ce qui a ravi ses fans.