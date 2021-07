Élections : Les Bulgares aux urnes pour sortir de l’impasse

Le parti du Premier ministre conservateur se trouve au coude-à-coude, voire dépassé par la formation antisystème de l’animateur de télévision et chanteur Slavi Trifonov.

L’ancien Premier ministre, arrivé en tête du précédent scrutin avec 26% des voix mais fragilisé par les massives protestations de l’an dernier, n’avait pu trouver de partenaire pour gouverner. Depuis, le dirigeant de 62 ans a perdu du terrain, face au flot de révélations quasi quotidiennes du gouvernement intérimaire sur la corruption qui gangrène ce pays le plus pauvre de l’Union européenne. Il a aussi été ébranlé par l’annonce de sanctions américaines contre des oligarques, que ses détracteurs l’accusent d’avoir protégé.

Acculé, Boïko Borissov, ancien garde du corps qui a marqué de sa longévité l’histoire postcommuniste bulgare, a encore dénoncé vendredi soir, lors d’une réunion électorale, «la terreur et la répression» exercées selon lui par la nouvelle administration.

Selon les derniers sondages, son parti Gerb se trouve au coude-à-coude, voire dépassé par la formation anti-système de l’animateur de télévision et chanteur Slavi Trifonov, 54 ans, qui avait créé la surprise en se plaçant deuxième en avril (17,6%). Tous deux sont à présent crédités de 20 à 21% des voix.

«Pris à la gorge»

Et même si Gerb se classe premier, «il ne gouvernera pas», souligne le politologue Strahil Deliyski, alors qu’il fait désormais figure de repoussoir pour le reste de la classe politique. «L’enjeu est donc de savoir si les élections vont déboucher sur un gouvernement» qui poursuivra «la tâche entamée par l’équipe intérimaire» pour «durablement changer» les pratiques, relève Antony Todorov, professeur de la Nouvelle Université bulgare.

La formation de Slavi Trifonov, appelée «Il y a un tel peuple» (ITP), refuse toute coopération avec les partis traditionnels à la réputation entachée, dont les socialistes et le parti de la minorité turque (MDL). En revanche, elle s’est dite prête à négocier avec les représentants de ceux qui sont descendus dans la rue à l’été 2020 et sont galvanisés par le vent du changement: Bulgarie démocratique (droite), qui pourrait réunir 12% des voix, et Debout! Mafia dehors (gauche, autour de 5%).