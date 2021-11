Votations du 28 novembre – Les bulletins de vote de la discorde: mais où est passé le certificat?

Une «tentative éhontée de tromper le souverain» et un «énoncé complètement biaisé» dans le but de manipuler la population. Les Amis de la Constitution, parmi les principaux opposants à la loi Covid-19 , sont remontés à cause de la formulation de la question en votation dans les bulletins de vote qui parviennent ces jours aux électeurs.

Entrée par la petite porte?

C’est vrai et il faut remonter jusqu’à fin février de cette année. Le Conseil fédéral dépose des propositions de modifications à la loi Covid-19 qui concernent tous les points mentionnés dans le titre de la votation de novembre. «À ce moment-là, le certificat Covid ne faisait pas partie du projet», confirme la Chancellerie. À la réception des propositions, le Parlement a donc donné le titre que nous connaissons aujourd’hui. Or, entre ce dépôt et le vote final des élus, le certificat est bel et bien entré en jeu… mais sur proposition du Parlement lui-même, et non du Conseil fédéral.