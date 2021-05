Politique : Les bureaux de vote ouvrent en Syrie pour la présidentielle

Mardi, les Syriens étaient appelés aux urnes pour élire leur président, une élection sans surprise. Les États-Unis et l’Union européenne ont d’ores et déjà rejeté le scrutin.

Le vote a commencé comme prévu à 6 heures (heure suisse) et la télévision nationale a montré de longues files se formant dans différents endroits du pays. Les électeurs pourront déposer leur bulletin dans plus de 12’000 bureaux de vote jusqu’à 19 heures locales, à moins d’une prolongation. Et les résultats seront annoncés dans les 48 heures.

Sûr de l’emporter

Au pouvoir depuis 2000, Bachar al-Assad, 55 ans est sûr de l’emporter. Face à lui, deux candidats inconnus du grand public sont considérés comme des faire-valoir: l’ex-ministre et parlementaire Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l’«opposition tolérée» par le pouvoir, Mahmoud Mareï.

Scrutin rejeté

Les États-Unis et l’Union européenne ont d’ores et déjà rejeté le scrutin, le deuxième du genre depuis le début en 2011 d’une guerre impliquant une multitude de belligérants et des puissances étrangères. Le conflit a fait plus de 388’000 morts et poussé à l’exil des millions de Syriens.