Covid-19 - Les bureaux suisses ne sont occupés qu’à 15%

En ce mois d’août, seuls 15 % des bureaux sont occupés en Suisse, selon un calcul de la société zurichoise Locatee, spécialisée dans la gestion des espaces de travail. Ce chiffre est deux fois plus élevé qu'au Royaume-Uni, par exemple, mais nettement inférieur à celui de l'Allemagne, où un bon quart des espaces administratifs sont désormais réutilisés, rapporte la «Schweiz am Wochenende» samedi.

En mars 2020, lors du premier confinement, le taux d'occupation avait chuté d'environ 70 % à pratiquement zéro. Mais contrairement à cet été, l’assouplissement des mesures sanitaire avait rapidement convaincu entreprises et salariés de reprendre le travail en présentiel: en septembre 2020, 44% des espaces de travail étaient à nouveau occupés.

Pas de retour au bureau observé en juin

Puis la 2e vague et le retour au télétravail obligatoire décrété en janvier par le Conseil fédéral ont fait replonger ce taux à 10%. Il n’est pas remonté jusqu’à fin juillet, malgré l’ assouplissement du 26 juin (home office recommandé mais plus obligatoire).

«Le retour au bureau est beaucoup plus difficile que le passage au télétravail décrété pratiquement du jour au lendemain en mars 2020», analyse Thomas Kessler, fondateur de Locatee, interrogé par le journal alémanique. Il est convaincu que la façon dont les bureaux sont utilisés va changer de façon permanente. «Le bureau devient de plus en plus un lieu de rencontre», complète-t-il.