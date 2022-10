Santé : Les burn-out chez les médecins se multiplient

L’année dernière, en Suisse, près de 200 médecins ont demandé de l'aide pour des raisons de stress, d'anxiété et de doutes de soi. Le nombre a doublé en six ans.

Les épuisements professionnels dans le corps médical en Suisse se multiplient, affirme la Fédération des médecins suisses (FMH) dans la «NZZ am Sonntag». La pandémie de Covid-19 a certes considérablement augmenté l’an dernier la charge de travail des médecins, mais elle n’est pas seule en cause: la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est une autre raison de l’augmentation constante des burn-out. Les cliniques ont du mal à pourvoir les postes vacants. Et en particulier les établissements dans les régions rurales, qui ne reçoivent pratiquement aucune candidature.