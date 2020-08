Genève Les bus feront leur rentrée en fonction des élèves

Dès lundi prochain, les TPG rouleront avec un horaire plus soutenu mais partiellement modifié, pour tenir compte de la prise en charge différenciée des élèves du cycle d’orientation.

Crise du coronavirus oblige, les adolescents qui fréquentent le cycle d’orientation débuteront les cours avec des horaires différenciés et plus tardifs pour éviter de surcharger les transports publics en début de journée. Ceux-ci s’apprêtent donc à modifier les plannings de certaines lignes pour assurer une prise en charge plus tardive des élèves dès lundi prochain, jour de la rentrée des classes. Ces adaptations ont été décidées en concertation avec le Conseil d’Etat.