Les bus longue distance boudent la Suisse

La Confédération n'aura pas de réseau de bus longue distance. La société Eurobus et son concurrent autrichien Dr. Richard ont retiré les demandes de concessions qu'ils avaient déposées auprès de l'Office fédéral des transports (OFT).

L'OFT et le Conseil fédéral ont estimé que le potentiel des services nationaux indépendants de bus longue distance était faible.

Transports

Il n'y a donc plus de demande pendante auprès de l'OFT, a indiqué mercredi ce dernier à Keystone-ATS, confirmant une information des journaux du groupe alémanique CH-Media.

Eurobus avait annoncé à la fin octobre la suspension de ses activités. Les six bus «Swiss Express» avaient circulé durant une année et demie sur les lignes Genève-St-Gall, Lugano-Bâle et Montreux-Zurich. La société a ensuite déposé une nouvelle demande de concession, qu'elle a entretemps retirée, a indiqué l'OFT.