Haute-Savoie (F): Les bus seront gratuits tout l’été à Annecy

L’agglomération d’Annecy mise sur des transports publics gratuits en juillet et août.

Les bus seront gratuits en juillet et en août dans toute l’agglomération d’Annecy (F). Le conseil communautaire du Grand Annecy l’a décidé jeudi par 80 oui contre 5 non et 8 abstentions. Cette mise en libre-service des transports en commun est organisée pour la troisième année consécutive, rapporte «Le Dauphiné libéré».