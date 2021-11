Tirs de sécurité : Les buses récalcitrantes ne devront se méfier que des avions à Kloten

Les rapaces qui volent à l’aéroport zurichois n’ont plus à craindre les coups de feu destinés à les abattre. La justice a tranché en faveur des défenseurs des oiseaux.

En janvier 2020, l’aéroport de Kloten avait reçu l’autorisation de tirer chaque année 30 buses afin d’éviter les collisions entre ces oiseaux et les avions. L’association BirdLife a fait appel et le cas a été porté devant la justice. Le Tribunal administratif vient de donner raison à l’organisme de protection des oiseaux. Même si les buses ne sont pas une espèce en danger, ces oiseaux de proie sont protégés. Pour les juges, la sécurité des vols ne peut pas être accrue par des tirs préventifs, relate le «Tages-Anzeiger».

L’autorisation, qui a maintenant été annulée, ne s’appliquait qu’aux oiseaux qui ne réagissaient pas aux autres mesures. Les gestionnaires de la faune de l’aéroport, par exemple, essaient d’effrayer les oiseaux avec des fusées de signalisation et des pétards avant le décollage d’un avion. Ils contrôlent également les souris sur le terrain avec des clôtures et encouragent leurs prédateurs à terre, tels que les renards et les fouines. Les herbes hautes, qui empêchent de voir les souris, éloigneraient également les oiseaux de proie de leur nourriture. Selon la Cour, le tir individuel n’est pas efficace pour réguler la population de buses à long terme, car les sites d’alimentation qui se libèrent sont immédiatement occupés par de nouveaux oiseaux.

«Ils apprennent à éviter les avions»

Christa Glauser, de la Société suisse pour la protection des oiseaux, confirme les conclusions de la justice: «Au contraire, le fait de tirer sur les oiseaux augmente le danger. Cela s’explique par le fait que les buses sont des oiseaux dits sédentaires. Ces volatiles se concentrent sur un endroit particulier et sont intelligents. Avec le temps, ils apprennent à éviter les avions. Lorsque les oiseaux plus âgés meurent, ils sont généralement remplacés par des oiseaux plus jeunes qui ont encore peu d’expérience pour faire face au danger. Cela augmente la probabilité qu’ils entrent en collision avec des avions.» Et de préciser: «L’aéroport de Zurich est également l’un des rares dans les environs à vouloir régler le problème par des tirs. En Allemagne, par exemple, cette mesure n’est pas nécessaire.»