Football - Les buteurs prennent la pose

Lukaku en sous-vêtements et Son raquette vintage à la main: deux salles, deux ambiances.

Dans le même temps ou presque, le Belge aura l’honneur de faire la couverture de L’Uomo Vogue. Depuis qu’il a conduit l’Inter Milan au Scudetto, il est devenu une véritable icône en Italie. «À la poursuite de l’excellence», c’est le sous-titre que lui a collé le magazine transalpin de mode et de beauté, qui ne nous dit pas si Romelu Lukaku a rattrapé l’excellence en boxer et en peignoir Versace.

Son prône le respect… mais tiré à quatre épingles

Le message du Sud-Coréen est, lui aussi, tout ce qu’il y a de plus politiquement correct. Il met en avant le côté historique de Wimbledon et prône le respect dans le sport. «L’esprit sportif est intemporel. Vous pouvez bien jouer, vous pouvez mal jouer, vous pouvez être un bon joueur, vous pouvez être un incroyable joueur… Et tout le monde veut être un gagnant, tout le monde veut être le champion. Mais nous devons montrer le respect, se respecter soi-même, respecter les fans. L’esprit sportif c’est le respect.»