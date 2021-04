Nombreux sont les restaurateurs qui ont profité du soleil de ce week-end pour installer leur terrasse. À partir de lundi 19 avril, ils pourront de nouveau accueillir la clientèle. Cette autorisation coïncide avec la période où certaines buvettes commencent leur activité saisonnière. Ça tombe bien parce que, selon MétéoSuisse, le soleil brillera les deux premiers jours de la semaine. On annonce même une température de 19°C sur l’arc alémanique vendredi.

Lausanne

La joyeuse équipe des Grandes Roches s’active depuis la semaine dernière à la suite de l’annonce du Conseil fédéral. Sur son compte Instagram, on voit des jeunes gens balayer le périmètre situé sous le pont Bessières, réparer le mobilier et accrocher des guirlandes lumineuses sur les palmiers. Le coup d’envoi est prévu pour lundi à 14h.

Autre spot très couru de la capitale vaudoise, la Jetée de la Compagnie ouvrira à 11h lundi: boisson et restauration. Bon à savoir: l’établissement dispose d’un système de réservation online. Son voisin, Le Minimum, sortira aussi les tables, les chaises et les transats. Réservation par mail ou via les réseaux sociaux.