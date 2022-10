Suisse : Les cabinets médicaux ont fait 12,1 milliards de chiffre d’affaires

En 2020, la Suisse comptait 16’876 cabinets médicaux et centres ambulatoires. Le nombre de médecins a légèrement diminué.

À la fin de l’année 2020, la Suisse comptait 16’876 cabinets médicaux et centres ambulatoires, soit 294 de moins qu’à la fin 2019. Un total de 66,4 millions de consultations y ont été réalisées, dont 60,6 millions dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire. C’est ce que dévoilent le dernier relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS), paru ce mardi.

L’OFS livre aussi des informations sur le nombre de médecins ayant travaillé dans ces cabinets médicaux et centres ambulatoires: ils étaient 23’031 (279 de moins qu’en 2019). Parmi eux, 18’016 représentaient un équivalent plein-temps (-256 par rapport à 2019).

«Dans 84,2% des cabinets et des centres ambulatoires, seul un médecin avait travaillé au cours de l’année. L’âge moyen des médecins travaillant seuls atteignait 54,9 ans, soit 5,2 ans de plus que celui des médecins actifs dans des cabinets ou des centres ambulatoires réunissant plusieurs médecins», précise l’OFS. À noter que la majorité d’entre eux étaient des hommes (59,8% de ceux travaillant seuls et 52,7% de ceux étant à plusieurs).