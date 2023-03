Portrait, sabres, clubs de golf…: Les cadeaux que Trump n’a pas déclarés durant sa présidence

Où sont passés les clubs de golf offerts à Donald Trump par le Japon? Et le gigantesque portrait du président américain, venant du Salvador? Une enquête parlementaire a révélé vendredi certains des nombreux cadeaux reçus par le milliardaire et qu’il n’a pas déclarés.

Valeur totale de plus de 250’000 dollars

Cette investigation, menée par les démocrates à la Chambre des représentants, évoque une centaine d’objets offerts à la famille Trump entre 2016 et 2021, d’une valeur totale de plus de 250’000 dollars. Le rapport mentionne entre autres un poignard estimé à 24’000 dollars et des sabres, donnés par le royaume d’Arabie saoudite, et qui n’ont pas été correctement déclarés.