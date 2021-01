Le bilan "à domicile" des freestyleurs suisses est plus que mitigé. Pas de Suissesse en finale et des compétitions décisives où les Helvètes sont passés à côté de leur affaire. Les trois Suisses en lice samedi se sont ratés d'entrée. Tant Jan Scherrer (36,25 pts), que David Hablützel (33,00) et Pat Burgener (17,00) sont passés au travers.Lors de leur deuxième passage, le premier a raté la même figure qu'au premier essai et le Valaisan a quant à lui chuté deux fois et jeté sa planche et son casque de rage. Hablützel a quelque peu sauvé l'honneur des siens avec un run propre pour terminer, bon pour 70,25 points et une honnête 6e place finale.